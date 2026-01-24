Akaryakıt fiyatları çıldırdı! Yeni haftada bir zam daha geliyor

Akaryakıt ürünlerinde zam yağmuru devam ediyor. Motorine gelen peş peşe zamların ardından benzine de zam geliyor.

Brent petrolün varil fiyatının 66 dolar bandına yükselmesi ve döviz kurlarındaki dalganlanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geliyor.

Hatırlanacağı gibi 16 Ocak'ta benzinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş, 17 Ocak'ta ise motorinin litre fiyatı 1 lira 61 kuruş zamlanmıştı. Motorin fiyatına 21 Ocak'ta 1 TL, 23 Ocak'ta ise 1 lira 43 kuruş daha zam yapılmıştı. Bazı illerde motorin fiyatı 60 TL'yi aştı.

Benzine zam geliyor

Akaryakıtta ürünlerine zam yağmuru tam gaz devam ediyor.

Benzinin litre fiyatına 27 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam yapılması bekleniyor.

İşte 24 Ocak Cumartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Not: Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG ANKARA 55 58,42 29,17 ISTANBUL (ANADOLU) 53,92 57,16 28,69 ISTANBUL (AVRUPA) 54,10 57,34 29,29 IZMIR 55,27 58,69 29,09 ADANA 55,88 59,27 29,61 ADIYAMAN 56,28 59,68 29,74 AFYON 56,12 59,63 29,14 AGRI 56,66 60,06 30,29 AKSARAY 55,97 59,36 29,01 AMASYA 55,60 59 29,79 ANTALYA 56,25 59,75 29,34 ARDAHAN 56,07 59,48 30,09 ARTVIN 55,88 59,29 30,64 AYDIN 55,53 58,95 29,24 BALIKESIR 55,60 59,02 28,79 BARTIN 55,32 58,54 28,85 BATMAN 56,48 59,99 29,74 BAYBURT 55,78 59,19 29,89 BILECIK 54,95 58,17 28,69 BINGOL 56,61 60,12 29,99 BITLIS 56,61 60,12 29,81 BOLU 55,05 58,27 29 BURDUR 56,05 59,56 29,29 BURSA 55,08 58,30 28,69 CANAKKALE 55,63 59,05 28,89 CANKIRI 55,41 58,82 29,40 CORUM 55,64 59,05 29,34 DENIZLI 55,78 59,20 28,99 DIYARBAKIR 56,49 60 29,86 DUZCE 54,91 58,13 28,85 EDIRNE 55,13 58,57 29,39 ELAZIG 56,60 60,11 29,51 ERZINCAN 56,02 59,43 29,89 ERZURUM 56,07 59,48 29,69 ESKISEHIR 55,30 58,52 28,79 GAZIANTEP 56 59,40 29,31 GIRESUN 55,82 59,23 29,79 GUMUSHANE 55,78 59,19 29,89 HAKKARI 56,67 60,18 30,37 HATAY 55,74 59,14 29,41 IGDIR 56,66 60,06 30,29 ISPARTA 56,11 59,62 29,24 KAHRAMANMARAS 56,02 59,42 29,44 KARABUK 55,34 58,56 28,85 KARAMAN 55,94 59,33 29,71 KARS 56,08 59,49 30,19 KASTAMONU 55,73 59,14 29,85 KAYSERI 56,05 59,44 29,11 KILIS 55,76 59,16 29,61 KIRIKKALE 55,30 58,71 29,02 KIRKLARELI 55,10 58,54 29,29 KIRSEHIR 55,34 58,75 29,12 KOCAELI 54,44 57,66 28,49 KONYA 56,10 59,57 29,21 KUTAHYA 55,93 59,23 29,24 MALATYA 56,29 59,69 29,77 MANISA 55,34 58,76 29,14 MARDIN 56,54 60,05 29,74 MERSIN 55,86 59,25 29,91 MUGLA 55,78 59,20 29,14 MUS 56,61 60,12 30,08 NEVSEHIR 55,95 59,34 29,21 NIGDE 55,89 59,28 29,01 ORDU 55,61 59,01 29,39 OSMANIYE 55,75 59,15 29,74 RIZE 55,76 59,17 29,89 SAKARYA 54,74 57,96 28,59 SAMSUN 55,59 58,99 29,39 SANLIURFA 56,24 59,64 29,71 SIIRT 56,53 60,04 29,94 SINOP 55,64 59,04 29,89 SIRNAK 56,61 60,12 30,05 SIVAS 56,04 59,45 29,69 TEKIRDAG 54,71 58,15 29,09 TOKAT 55,65 59,05 29,89 TRABZON 55,75 59,16 29,49 TUNCELI 56,61 60,12 30,31 USAK 55,78 59,20 29,24 VAN 56,66 60,06 29,71 YALOVA 54,75 57,97 28,59 YOZGAT 55,69 59,10 29,32 ZONGULDAK 55,26 58,48 29,25

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haber3.com Haber Merkezi