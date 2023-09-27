Getir ile UBER'den sürpriz iş birliği

Türk devi Getir ile Dünya devi Uber ile işbirliği kararı aldı.

Türkiye’nin hızlı teslimat uygulaması Getir, ABD’den Hollanda’ya 10 ülkede satın almalar yaptı, önemli projeler yürüttü.

Son birkaç yıldır bu ülkelerin bazılarından çekilse de Getir, bazı ülkelerdeki işlerini büyütmeye devam ediyor. Türk şirketi, ilk girdiği pazarlardan biri olan İngiltere için dünya devi Uber ile iş birliği kararı aldı.

Türk hızlı market teslimat şirketi Getir ve Uber, birçok Avrupa ülkesindeki müşterilerin Getir'in ürün tekliflerinden sipariş vermek için Uber Eats uygulamasını kullanmasını sağlayacak yeni bir ortaklığı duyurdu.

Bu ortaklık, şimdilik Birleşik Krallık'ta, önümüzdeki haftalarda diğer Avrupa ülkelerinde hayata geçirilecek ve Uber Eats kullanıcılarına 2.000'den fazla ürüne erişim sağlayacak ve teslimatların birkaç dakika içinde yapılması bekleniyor.

Ortaklığın bir parçası olarak Uber Eats müşterileri de yakın gelecekte Getir’in 1.2 milyar dolara satın aldığı Gorillas mağazalarından alışveriş yapma seçeneğine de sahip olacak.

Getir mağazalarının Uber Eats uygulamasına sunulması, bundan birkaç hafta sonra tamamlanacak ve Avrupa çapında milyonlarca kullanıcının, bu bağlantı aracılığıyla talep üzerine yiyecek teslimi alabileceği iddia ediliyor.

Getir geçtiğimiz günlerde beş ülkede 2.500 kişiyi, yani toplam işgücünün yüzde 10,9'unu işten çıkarmayı planlayan küresel bir yeniden yapılanma girişimini duyurdu.