Hafize Gaye Erkan'ın yeni adresi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Kanada merkezli bir finans şirketinde görev yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk kadın başkanı olarak görev yapan Hafize Gaye Erkan, 3 Şubat 2024 tarihinde görevinden ayrılmasının ardından profesyonel kariyerine küresel arenada devam etme kararı aldı. Bloomberg’in haberine göre Erkan, finans dünyasının devlerinden biri olan Kanada merkezli Fairfax Financial Holdings Limited bünyesine katıldı.

Hafize Gaye Erkan, 2025 yılının sonu itibarıyla başladığı yeni görevinde Fairfax grubunun Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi Başkanı olarak stratejik kararlara yön verecek.

Hafize Gaye Erkan kimdir?

12 Nisan 1979 İstanbul doğumlu olan Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinin ardından Princeton ve Harvard gibi prestijli kurumlarda doktorasını tamamladı.

ABD’de çeşitli finans danışmanlığı şirketlerinde ve büyük ölçekli bankalarda üst düzey yöneticilik yaptı.

9 Haziran 2023’te getirildiği TCMB Başkanlığı görevinde Türkiye’nin para politikasına yön veren ilk kadın başkan oldu. 3 Şubat 2024’te görevini Fatih Karahan’a devretti.

