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Hande Erçel'in 18 yaşında sunuculuk yaptığı görüntüler sosyal medyayı salladı

Instagram'daki 24 milyon takipçisiyle dikkat çeken Hande Erçel’in henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk görüntüler ortaya çıktı.

Hande Erçel son dönemin en gözde kadın oyuncularından. Instagram’daki 24 milyonu aşkın takipçisiyle sosyal medyanın da en iddialı yıldızlarından biri. Önce Murat Dalkılıç, ardından Kerem Bürsin’le yaşadığı ilişkiler nedeniyle aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen oyuncunun büyük bir hayran kitlesi var.

MERVE BOLUĞUR'UN HABERİNİ SUNDU
O hayranların son günlerde gündemindeki konu ise Hande Erçel’in yıllar önceki işi. Güzel oyuncunun 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı. Erçel’in programdan görüntüleri ve Murat Dalkılıç’ın eski eşi Merve Boluğur’un haberini sunarken yaşadığı dil sürçmesi, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Sosyal medyada Hande Erçel'i görenler "Gerçek bir estetik mucizesi" yorumunda bulundu.

Etiketler hande erçel hande erçel magazin 18 yaş
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