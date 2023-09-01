İmalat PMI 8 ayın dibinde

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI 8 ayın en düşük seviyesine geriledi...

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Ağustos 2023 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre, temmuzda 49,9 değerini alan Türkiye İmalat PMI ağustosta 49’a geriledi ve üst üste ikinci ay 50 eşik değerinin altında kalarak Türk imalat sektöründeki ivme kaybının sürdüğü yönünde sinyal verdi.

Son 2 aydır 51,5 düzeyinde yatay seyir izleyen İSO Türkiye İmalat PMI, temmuzda 49,9’a gerilemişti.

Endeks böylece, ağustos itibarıyla 8 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Endekste 50’nin altındaki değerler daralmaya, üstündeki değerler ise büyümeye işaret ediyor.

10 SEKTÖRÜN SADECE 4’ÜNDE ÜRETİM ARTTI

Firmalar yeni sipariş almakta zorluk yaşadıklarını ve yeni alınan işlerdeki düşüşün bir önceki aya göre hızlandığını bildirdi.

Müşterileri yeni sipariş vermekten caydıran temel faktör, güçlü fiyat baskıları oldu.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ağustos ayı raporuna göre, takip edilen 10 sektörden dördünde üretim arttı.

EN SERT YAVAŞLAMA GİYİM VE DERİDE

En güçlü artış, elektrikli ve elektronik ürünlerinde oldu, en sert yavaşlama ise giyim ve deri ürünlerinde ölçüldü.

Çoğu sektör yeni siparişlerde ivme kaybederken, girdi maliyetleri de genel olarak hızlı bir şekilde artmayı sürdürdü.

En belirgin artış, kara ve deniz taşıtlarında gerçekleşti.

Metalik olmayan mineral ürünler, satış fiyatlarında en hızlı artışı kaydetti. On sektörden dördünde istihdam arttı.

‘FİYAT BASKILARI TALEBİ SINIRLADI’

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Ağustos verileri Türk imalatçılarının yakından bildiği gelişmelere işaret etti. Fiyat baskıları talebi sınırlarken, bu da faaliyet koşullarında genel bir yavaşlamaya yol açtı. Enflasyonist baskılar son anket döneminde bir miktar yavaşlamakla birlikte yüksek seyrini korudu.

Son anketin başlıca pozitif gelişmesi, firmaların sınırlı da olsa ek personel alımı yapmaya devam etmesiydi. Öte yandan, talep koşullarının durağan seyrini sürdürmesi halinde söz konusu büyümenin devam edip etmeyeceğini zaman gösterecek.”