İstanbul'dan sonra bir ilde daha ekmeğe zam

Asgari ücrete yapılan zammın ardından İstanbul'un ardından bir ilde daha ekmeğe zam geldi.

2023 yılı için asgari ücret yüzde 54.66 oranında artırılarak 8 bin 506 liraya yükseltildi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından adeta zam yağmuru başladı. Zincir marketler temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün fiyatını artırmaya başladı. Ardından İstanbul Ticaret Odası'nda bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak 2023 itibariyle 5 TL'ye yükseltildi. İstanbul'un ardından bir ilde daha ekmeğe zam kararı alındı.

ERZİNCAN'DA EKMEĞE ZAM

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde Erzincan’da Kemaliye, Kemah, Refahiye, Çayırlı, Tercan, Otlukbeli, İliç ve Üzümlü ilçelerinde faaliyet gösteren fırıncı esnafının talepleri doğrultusunda toplanan Ekmek Fiyat Tarifeleri Tespit Komisyonundan çıkan kararda 210 gram ekmeğin fiyatı artan maliyet girdilerini öne sürerek 5 TL olarak belirlendi.

İŞTE YENİ FİYAT LİSTESİ

Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;

210 gr. Somun Ekmek 5.00 TL

80 gr. Simit 5.00 TL

80 gr. Poğaça 5.00 TL

70 gr. Börek 5.00 TL

270 gr. Mercan Ekmeği 6.50 TL

120 gr. Tandır Ekmeği 4.00 TL