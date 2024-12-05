Kamu-Sen memur ve emekli için zam talebini açıkladı

Memur ve emeklilerin zam oranı aralık ayı enflasyonuyla birlikte netleşecek. Zam oranı için geri sayım sürerken Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emeklilere yüzde 43.93 oranında zam yapılmasını talep etti. Kahveci, ''Kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücünün yükseltilmesi için refah payı verilmelidir'' dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı merkezi yönetim bütçesine ve maaş zamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önder Kahveci, TBMM gündemindeki 2025 bütçesinin, gelir ve harcamaların belirlenmesinin yanı sıra, memur ve emekli maaşlarının kesinleşmesi açısından da büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Bütçede kamu çalışanlarına ve emeklilere ayrılacak kaynağın yetersiz olduğunu öne süren Kahveci, şunları kaydetti:

"Memurlar ve emekliler, devletin hedeflediği enflasyon oranının bile altında bir maaş zammı alacaklardır. 2023'te gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda memur ve emekli maaşlarına 2025 yılı için yüzde 6 artı 5'lik bir artış öngörülmüştü. Ancak bu artış, çalışanlar ve emekliler adına umut verici bir geleceği işaret etmemektedir. Aralık ayında gerçekleşecek enflasyonla birlikte memur ve emekli maaşları biraz daha eriyecek ve kamu çalışanları 2024 yılını da zararla kapatmış olacaktır " dedi.

''En azından kamu alacaklarına uygulanan yüzde 43,93 oranına eşit bir zam belirlenmeli''

Kamunun 2025'te kendi alacaklarına yüzde 43,93 zam yapmayı planladığını ifade eden Kahveci, Orta Vadeli Program'da (OVP) ise 2025'te TÜFE'nin en iyi ihtimalle yüzde 17,5, ekonomik büyümenin ise yüzde 4 olacağının tahmin edildiğini aktardı.

Bütçede kamu çalışanları ve emekliler adına bir revizyon yapılması gerektiğini söyleyen Kahveci, enflasyon farkıyla memur ve emeklilere sıfır zam verildiğinin tescillendiğini savunarak, şöyle devam etti:

"TBMM'de yapılacak bütçe görüşmelerinin, yalnızca planlanan rakamlar üzerinden değil, aynı zamanda gerçekleşen rakamlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede, memur ve emeklilere en azından kamu alacaklarına uygulanan yüzde 43,93 oranına eşit bir zam belirlenmelidir. Kamu çalışanlarına, geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi için ek zam yapılmalıdır. Kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücünün yükseltilmesi için refah payı verilmelidir."

''Çifte standardın giderilmesi en büyük beklentimiz''

"Türkiye Kamu-Sen olarak memurlarımızın alamadığı bayram ikramiyesinin ödenmesi için yıllardır dile getirdiğimiz taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz" diyen Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vergi politikalarının adil bir şekilde yeniden şekillendirilmesi, gelir dilimlerinin ekonomik gerçeklere uygun şekilde yükseltilmesi ve gelir vergisi oranının ücretliler açısından yüzde 15 seviyesinde sabitlenmesi bizim vazgeçilmez talebimizdir. 2008 sonrasında göreve başlayan memur daha fazla prim ödemekte ama bu tarihten önce göreve başlayan memurdan daha az emekli maaşına hak kazanmaktadır. Bu nedenle hükümetin 'Emekli Yılı' olarak ilan ettiği 2024 yılı bitmeden 5510 sayılı kanundan kaynaklı bu çifte standardın da mutlaka giderilmesi en büyük beklentimizdir."

Gözler aralık ayı enflasyonunda

Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.

Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranlarında 6 aylık zam oranı belirleyici oluyor.

Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ortaya çıktı.

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Zam oranı aralık enflasyonu ile birlikte kesinleşecek.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin kasım ayı itibarıyla yüzde 14,57 zammı kesinleşmiş oldu.

Emekliler, haziranda altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73 zam almıştı.