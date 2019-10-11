Kamudaki ödenek teklifi tavanları şoke etti

Orta Vadeli Mali Plan'da (2020-2022) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 10 milyar 723 milyon 151 bin lira olarak gerçekleşti.
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Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 434 milyar 376 milyon 76 bin lira ödenek ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 milyar 809 milyon 131 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 125 milyar 396 milyon 862 bin lira ödenek tavanıyla Milli Eğitim Bakanlığı izledi.
Sağlık Bakanlığı'na 58 milyar 755 milyon 417 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 53 milyar 859 milyon 342 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 38 milyar 973 milyon 189 bin lira ödenek tahsis edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 30 milyar 228 milyon 178 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 22 milyar 968 milyon 117 bin lira, Adalet Bakanlığı ödeneği ise 18 milyar 756 milyon 820 bin lira oldu.
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
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Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.
Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 21.2 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 9,5 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 3,5 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 3.5 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na 1.8 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2020 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları şöyle oldu (lira):
Cumhurbaşkanlığı - 3.152.937.000
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı - 2.182.381.000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği - 34.787.000
Diyanet İşleri Başkanlığı - 11.519.609.000
Devlet Arşivleri Başkanlığı - 101.632.000
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı - 157.398.000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı - 9.073.161.000
İletişim Başkanlığı - 368.136.000
Türkiye Büyük Millet Meclisi - 1.662.381.000
Anayasa Mahkemesi - 73.607.000
Yargıtay - 505.290.000
Danıştay - 210.775.000
Sayıştay - 412.090.000
Adalet Bakanlığı - 18.756.820.000
Milli Savunma Bakanlığı - 53.859.342.000
İçişleri Bakanlığı - 9.672.218.000
Jandarma Genel Komutanlığı - 22.968.117.000
Emniyet Genel Müdürlüğü - 38.973.189.000
Sahil Güvenlik Komutanlığı - 1.128.824.000
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü - 2.511.171.000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - 1.637.171.000
Dışişleri Bakanlığı - 4.631.723.000
Avrupa Birliği Başkanlığı - 656.672.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı - 434.376.076.000
Gelir İdaresi Başkanlığı - 4.074.536.000
Türkiye İstatistik Kurumu - 427.532.000
Milli Eğitim Bakanlığı - 125.396.862.000
Sağlık Bakanlığı - 58.755.417.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - 2.565.821.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı - 3.512.175.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu - 93.163.000
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - 125.809.131.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - 2.696.842.000
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2.827.733.000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - 1.185.359.000
Gençlik ve Spor Bakanlığı - 17.810.481.000
Tarım ve Orman Bakanlığı - 30.228.178.000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü - 452.401.000
Ticaret Bakanlığı - 5.748.283.000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - 10.513.730.000
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı - 1.010.723.151.000
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