Kamudaki ödenek teklifi tavanları şoke etti

Orta Vadeli Mali Plan'da (2020-2022) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 10 milyar 723 milyon 151 bin lira olarak gerçekleşti.



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Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 434 milyar 376 milyon 76 bin lira ödenek ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 milyar 809 milyon 131 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 125 milyar 396 milyon 862 bin lira ödenek tavanıyla Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

Sağlık Bakanlığı'na 58 milyar 755 milyon 417 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 53 milyar 859 milyon 342 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 38 milyar 973 milyon 189 bin lira ödenek tahsis edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 30 milyar 228 milyon 178 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 22 milyar 968 milyon 117 bin lira, Adalet Bakanlığı ödeneği ise 18 milyar 756 milyon 820 bin lira oldu.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER



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Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 21.2 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 9,5 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 3,5 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 3.5 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na 1.8 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2020 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları şöyle oldu (lira):

Cumhurbaşkanlığı - 3.152.937.000

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı - 2.182.381.000

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği - 34.787.000

Diyanet İşleri Başkanlığı - 11.519.609.000

Devlet Arşivleri Başkanlığı - 101.632.000

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı - 157.398.000

Strateji ve Bütçe Başkanlığı - 9.073.161.000

İletişim Başkanlığı - 368.136.000

Türkiye Büyük Millet Meclisi - 1.662.381.000

Anayasa Mahkemesi - 73.607.000

Yargıtay - 505.290.000

Danıştay - 210.775.000

Sayıştay - 412.090.000

Adalet Bakanlığı - 18.756.820.000

Milli Savunma Bakanlığı - 53.859.342.000

İçişleri Bakanlığı - 9.672.218.000

Jandarma Genel Komutanlığı - 22.968.117.000

Emniyet Genel Müdürlüğü - 38.973.189.000

Sahil Güvenlik Komutanlığı - 1.128.824.000

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü - 2.511.171.000

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - 1.637.171.000

Dışişleri Bakanlığı - 4.631.723.000

Avrupa Birliği Başkanlığı - 656.672.000

Hazine ve Maliye Bakanlığı - 434.376.076.000

Gelir İdaresi Başkanlığı - 4.074.536.000

Türkiye İstatistik Kurumu - 427.532.000

Milli Eğitim Bakanlığı - 125.396.862.000

Sağlık Bakanlığı - 58.755.417.000

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - 2.565.821.000

Kültür ve Turizm Bakanlığı - 3.512.175.000

Hakimler ve Savcılar Kurulu - 93.163.000

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - 125.809.131.000

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - 2.696.842.000

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2.827.733.000

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - 1.185.359.000

Gençlik ve Spor Bakanlığı - 17.810.481.000

Tarım ve Orman Bakanlığı - 30.228.178.000

Meteoroloji Genel Müdürlüğü - 452.401.000

Ticaret Bakanlığı - 5.748.283.000

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - 10.513.730.000

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı - 1.010.723.151.000





