Salgın sürecinde istihdama katkı sağlamak hedefiyle ödenen kısa çalışma ödeneklerine ilişkin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, işçi çıkaran iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin iptal edileceği bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran’a uzatılan kısa çalışma ödeneği başvuruları, işçi çıkartan iş yerleri için iptal edilecek.

Salgın sürecinde istihdama katkı sağlamak hedefiyle ödenen kısa çalışma ödeneklerine ilişkin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2021 Mart ayında kısa çalışma ödeneği ödenen bildirgeler için otomatik uzatma işlemi yapıldığı belirtilerek, şu ifadeler yer verildi:

Merkezden yapılan bu uzatma işlemi, daha önce uzatma talebinde bulunmuş ve bitiş tarihi 31 Mart 2021 olan bildirgelerin bitiş tarihi 30 Haziran 2021 tarihine çekilmek ve 2021 Nisan ve sonrası için haftalık çalıştırılmayacak saati sıfır olarak güncellenmek suretiyle yapılmıştır.

İşverenlerin gerekli işlemleri ivedi şekilde yapması istenen yazıda, “Girilecek yeni bildirgenin kısa çalışma başlama tarihinin ayın birinci günü olması gerekmekte olup, hiçbir şekilde bildirgenin bitiş tarihinin 30 Haziran 2021 tarihini geçmemesi gerekmektedir” ifadesi kullanıldı.

Kısa çalışma döneminde işçi çıkartan iş yerlerindeki kısa çalışma uygulamasının durdurulduğu anımsatılan yazıda, bu durumlarda kısa çalışma uzatma işleminin de iptal edilmesi gerektiği bildirildi.

Daha önce kısa çalışma uzatmasından yararlanmayan ya da irtibat sağlanamayan işverenlerin geriye dönük uzatma işlemi yapabileceği ifade edildi.