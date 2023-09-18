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KKM'de bir değişiklik daha! O uygulama sona erdi

KKM'de bir değişiklik daha! O uygulama sona erdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara gönderilen uygulama talimatına göre, kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara uygulama talimatı göndererek TL'yi cazip kılacak yeni, güçlü kararlar aldı.

Buna göre standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.

Kredi akışını rahatlatmak üzere ihracat ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı.

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