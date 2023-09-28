  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. KKM'de düşüş serisi devam ediyor

KKM'de düşüş serisi devam ediyor

KKM'de düşüş serisi devam ediyor
Güncelleme:

Son bir aydır düşüşe geçen kur korumalı TL mevduat ve katılım hesapları 3 trilyon 304.4 milyar TL'ye indi.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutarda yaşanan düşüş sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 307 milyar TL'den 3 trilyon 304,4 milyar TL'ye indi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ
Aynı haftada krediler 10 trilyon 503,3 milyar TL'den 10 trilyon 858,1 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 196,6 milyar TL'den 13 trilyon 334 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 429 milyar TL'den 1 trilyon 441 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 928,3 milyar TL'den 937,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 173,3 milyar TL'den 170,1 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 22 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.

Etiketler kkm kur korumalı mevduat bddk mevduat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Oyuncu Seda Fettahoğlu intihar mı etti? Cesedi bulan gencin ifadesi ortaya çıktı
İşte vergisiz telefon ve bilgisayar modelleri
Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var
CNN Türk'ten İmamoğlu ve Yavaş için canlı yayında tepki çeken yayıncılık
İstanbul'da büyük patlama: Ölü ve yaralılar var
Birce Akalay yeni dizisi için imaj değiştirdi
Bakanlık ''FETÖ var'' dedi, Altın Portakal'dan çekildi
Sigarayı bırakamama nedenininiz bu olabilir
Hükümetten yastık altı altınlar için yeni plan
Yeni parti geliyor! ''Tayyip Bey'i çok izliyorum'' diyerek açıkladı