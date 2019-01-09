Kolin İnşaat'tan İstanbul Havalimanı açıklaması

Kolin İnşaat, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarıyla İGA'daki hisselerinin devri üzerine görüşme yaptığını duyurdu.

Kolin İnşaat, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Türkiye’nin son dönemde ortaya koyduğu önemli mega projelerden biri olan İstanbul Havalimanı’nın sıfır noktasından itibaren ortakları arasında yer alan kuruluşumuz, bu yatırımın projenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla birlikte yeni bir değerlendirmeye gitme kararı almıştır" denildi.

Açıklamada, "Kolin İnşaat olarak farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'daki ortaklarımızla İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz" ifadelerine yer verildi.