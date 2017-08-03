Korkutan rekor ! 1 yılda üretilen gıda stoğu tükendi

Dünya 1 yılda ürettiği gıda kaynaklarını tüketti. Açıklama 'Küresel Ayakizi Ağı' isimli sivil toplum örgütü tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada, insanların bir yılda üretilen doğal kaynakları 2 Ağustos tarihi itibarıyla tükettiği belirtildi.

"Dünya Limit Aşım Günü" olarak adlandırılan bu gün geçtiğimiz yıl 8 Ağustos'a denk gelmişti.

Bu yılki tarihin şimdiye kadar görülen en erken tarih olduğu belirtilen açıklamada, limit aşımının 1970'li yıllarda aralık ayında gerçekleştiği ifade edildi.

Sivil toplum örgütü, aşırı tüketime devam edilmesi halinde 2050 yılında yaşam kaynakları için ikinci bir dünyaya ihtiyaç duyulacağını da vurguladı.