Kredi kartı faiz oranları 1 Ekim'de değişiyor
TCMB, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti. Yeni oranlar 1 Ekim itibariyle geçerli olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında indirime gitti.
Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kredi kartı nakit çekim ve kredi mevduat hesabı (KMH) faizleri 25 baz puan düşürüldü.
Akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten 4,80’e indirildi.
Yeni faiz oranları 1 Ekim 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
