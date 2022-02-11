Kriptonun dev borsası Binance’dan 200 milyon dolarlık dev adım

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, ünlü iş dünyası dergisi Forbes'a 200 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Binance’in iletişim sorumlusu Patrick Hillmann ve Binance Labs’in başkanı Bill Chin’in işlem tamamlandığında Forbes yönetim kuruluna katılacağı duyuruldu. Yatırım sonrasında Forbes’un dokuz yönetim kurulu koltuğunun ikisinin Binance’a geçeceği belirtildi.

Binance’ın kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao, CNBC’ye konu ile ilgili verdiği röportajda Forbes’un editoryal operasyonunun “bağımsız” kalmaya devam edeceğini söyledi. Zhao, Binance’ın Forbes’a kripto para ve blok zinciri stratejileriyle ilgili yardımcı olacağını belirtti.

Forbes CEO’su Mike Federle de konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Forbes’un “gelişmekte olan dijital varlıklar dünyasıyla ilgilenen insanlar için halihazırda iyi bir kaynak” olduğunu belirtti. Federle ayrıca, “Binance’in Forbes’a yaptığı yatırımla artık dünyanın önde gelen kripto borsasının deneyimine, ağına ve kaynaklarına sahibiz” dedi.