Kuzey Marmara Otoyolu kapatılabilir

Proje bedeli 14 milyar 555 milyon ABD Doları olan Kuzey Marmara Otoyolu kapanma tehlikesiyle karşıya karşıya. Çatalca’daki arazi sahipleri, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün acele kamulaştırdığı arazilerini mahkeme kararıyla geri aldı. Cumhuriyet'ten Cüneyt Muharremoğlu'nun haberine göre, yolun geçtiği bir bölümün kapanmasına neden olacak süreç şöyle gelişti:

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantı yollarını kapsayan projenin içinde kaldığı Nakkaş Mahallesi’ndeki 7 bin 793 metrekarelik tarlanın acele kamulaştırılmasını istedi. Çatalca 1. Asliye Ceza Mahkemesi, talebi yerinde bularak 23 Mart 2018’de, araziye acele el konulmasına, mülk sahiplerine 1 milyon 245 bin 881 TL ödenmesine karar verdi. Karayolları, bu parayı arazi sahiplerine ödedi. Ardından arazi sahibi ile Karayolları arasında başlayan mahkeme sürecinde bilirkişi, taşınmaza 3 milyon 88 bin 880 TL değer biçti. Mahkeme, ilk ödenen bedel düşüldükten sonra 1 milyon 842 bin 999 TL’lik farkın mülk sahiplerine ödenmesi kararını aldı.

Karayolları ödemedi

Karayolları, iki kez 15’er günlük süre tanındığı halde arazi sahipleri ödeme yapmadı. Böyece Karayolları Genel Müdürlüğü’nün açtığı tescil davası, 25 Mart 2019’da reddedildi. Bunun üzerine Karayolları, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, 27 Haziran’da, yerel mahkemenin acele kamulaştırma kararının kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin kararına göre daha önce ödenen 1 milyon 245 bin 881 TL Karayolları’na geri verilecek.

Kamulaştırmanın iptal edilmesiyle arazi sahiplerine “müdahalenin meni” davası açarak yolu kapatma hakkı doğdu. Müdahalenin meni davası, mülk üzerinde kanuni çerçevede dilediği gibi tasarrufta bulunma ve onu üçüncü kişilere karşı koruma yetkisine sahip olmak için açılıyor.