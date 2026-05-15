Merkez Bankası anketi açıklandı: 2026 sonu Dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Ekonomistlerin yıl sonu dolar kuru tahmini 51,57 TL’ye yükselirken, enflasyon beklentisi de yüzde 28,94 olarak güncellendi. 12 ve 24 aylık projeksiyonlardaki artış dikkat çekiyor. İşte TCMB anketinden çıkan dolar, enflasyon ve faiz beklentilerine dair tüm kritik detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi dünyasının merakla beklediği Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Yapılan yeni değerlendirmeye göre, piyasanın 2026 yıl sonu dolar kuru beklentisi 51,57 TL’ye, enflasyon tahmini ise yüzde 28,94’e yükseldi.

Dolar Kuru Tahminleri Yukarı Yönlü Revize Edildi

Bir önceki anket döneminde 51,23 TL seviyesinde olan yıl sonu döviz kuru beklentisi, katılımcıların görüşleri doğrultusunda yukarı yönlü revize edildi. Ekonomistlerin 12 ay sonrasına yönelik kur tahmini ise 53,62 TL'den 54,69 TL seviyesine çıktı.

Enflasyon Beklentilerinde Artış Sürüyor

Enflasyon cephesinde de beklentilerdeki yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) tahmini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94 seviyesine ulaştı. Uzun vadeli projeksiyonlarda ise 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,82, 24 ay sonrası tahmini ise yüzde 18,43 olarak kayıtlara geçti.

Faiz Beklentileri Sabit Kaldı

Faiz tahminlerinde ise katılımcıların daha durağan bir seyir beklediği görüldü. BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz beklentisi yüzde 40'ta sabit kaldı. Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik TCMB politika faizi tahmini ise yüzde 37 olarak hesaplandı.

Bu güncellemeler, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 2026 sonu enflasyon ara hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e yükselttiğini açıklamasının ardından geldi