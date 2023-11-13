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Merkez Bankası yatırımcı toplantılarına başlıyor

Merkez Bankası yatırımcı toplantılarına başlıyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ''Yatırımcı Günleri'' düzenleyeceğini duyurdu. Toplantıların ilki 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştirilecek.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yatırımcı Günleri'nin ilkinin, 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, Yatırımcı Günleri ile enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılacağı ve teknik soruların yanıtlanacağı belirtilerek, katılıma dair ayrıntıların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.

Etiketler merkez bankası new york yatırımcı günleri
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