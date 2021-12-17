Merkez Bankası'ndan dövize 5 müdahale

Dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası'ndan satım yönünde beşinci müdahale geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.

Dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası'ndan satım yönünde beşinci müdahale geldi.

Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde de döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu. TCMB böylece piyasaya 2 hafta içerisinde 5. kez müdahalede bulundu.

Merkez Bankası dövize beşinci kez doğrudan müdahale etti. Yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

TCMB’nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. TCMB’nin dördüncü ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükseldi.