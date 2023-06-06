Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda ''doğalgaz'' vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı enflasyonundaki düşüşe bedelsiz doğalgazın etki yaptığını belirtti. TCMB, gıda fiyatlarının yılın ilk aylarına kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilediğini ifade etti.

Dün açıklanan enflasyon verisinin ardından Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri değerlendirmesini yayımlayan TCMB, enflasyonda doğalgaz vurgusu yaptı.

Bedelsiz doğalgazın belirgin düşürücü etki yaptığını vurgulayan banka gıda fiyatlarının 2023'ün ilk aylarına göre daha olumlu olduğunun altını çizdi. Açıklamada "Mayıs ayında, meskenlere doğal gazın bedelsiz olarak sunulması tüketici enflasyonu üzerinde belirgin bir düşürücü etki oluşturmuştur." dendi.

"Gıda fiyatları daha olumlu"

Bu dönemde, yıllık enflasyon temel mal ve hizmetlerde yükselirken, enerjide belirgin olmak üzere diğer gruplarda gerilediği belirtildi.

Gıda fiyatlarının Mayıs ayında yılın ilk aylarına kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilediği belirtilerek "Temel mal grubu enflasyonundaki artışta, yöntem değişikliği sonucu yeni sezon geçişinin mayıs ayına kaydığı giyim ve ayakkabı alt grubunun yanı sıra otomobil kaleminin sürüklediği dayanıklı tüketim malları etkili olmuştur. Hizmet grubu fiyatlarındaki aylık yükseliş mayıs ayında güçlenirken, artışların grup geneline yayıldığı izlenmiştir." ifadeleri yer aldı.