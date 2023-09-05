Metal sektöründe toplu sözleşme süreci başlıyor

Memurların istediğini alamadığı toplu sözleşme görüşmelerinin ardından metal sektöründeki toplu sözleşme sürecine gelindi.

Türk Metal Sendikası, sözleşmenin ilk altı ayı için yüzde 119.05’lik artış talebiyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Sözleşme Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan 16 firmayı, ilk 50 kuruluş arasında da 13 firmayı kapsıyor. Sözleşme sürecinde yer alcak firmalar arasında Ford, Arçelik, Mercedes, Bosch, Erdemir, Borusan yer alıyor. Toplam 196 işverene bağlı 400’ün üzerindeki işyerini ilgilendiren; özel sektördeki en büyük toplu sözleşme kapsamında 145 bin 33 Türk Metal üyesi çalışan bulunuyor. Süreç, Türk Metal Sendikası’nın teklifini, işveren tarafını temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) teslim etmesiyle başlamış olacak.

Türk Metal Sendikası da işverenlere sunacağı teklifini açıkladı. Buna göre sendika ilk olarak saatlik ücreti 65 TL’nin altında olan üyelere iyileştirme talep etti. Daha sonra, tüm saat ücretlerine sözleşmenin ilk altı ayını oluşturan eylül-şubat dönemi için yüzde 80 zam istenildi. Ayrıca 20 yılla sınırlı olmak üzere her kıdem yılı için ücretlerde 3 TL artış ve sosyal haklarda yüzde 150 artış da sendikanın talepleri arasında. Sendikanın diğer talepleri de şöyle sıralanıyor: “Sözleşmenin sona erdiği 31 Ağustos 2023 tarihinden yeni sözleşmenin imza tarihine kadar geçecek sürede, avans niteliğinde olmak üzere her ay ücretlerle birlikte 5 bin TL ödenilmeli. Sosyal haklarda ise ikinci yıl için, 31 Ağustos 2024 tarihinde açıklanan yıllık enflasyon oranına ek olarak 10 puanlık daha artış talep ediliyor.