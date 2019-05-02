Milli Piyango için dünya devleri sıraya girdi !

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Zafer Sönmez, 47 yıl yüzde 100 lisans hakkı sahibi oldukları Milli Piyango’yu kendileri adına dünya standartlarında operasyonunu yapacak stratejik oyuncularla görüştüklerini belirtti.

TVF Genel Müdürü Sönmez, Genel Müdür Yardımcısı Çağatay Abraş ve Direktör Murat Sabri Yiğit ile birlikte gazetecilerle bir araya geldi.

Star gazetesinde yer alan haberde Sönmez, “Bizim adımıza işletme hakkını devir için öncelikle 10 yıllık bir süreç düşünüyoruz. Bu konudaki tüm dev şirketlerle şubat ayından beri görüşüyoruz” dedi.

Sönmez “Milli Piyango’nun net gelirinin gayri safi milli hasılaya oranını yüzde 0.1’den yüzde 1-2’ye kadar çıkarma potansiyelimiz var. Bu şu anki 3.5 milyar liralık gelirin katlanması demek” dedi.

Sönmez, en geç haziran sonunda nihai teklifleri almayı hedeflediklerini söyleyerek, yıl sonunda ise tam devri gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.

En yeni adımlarının Milli Piyango’da işletme hakkı devri olduğu bilgisini veren Sönmez, “1 haftadan kısa zamanda Milli Piyango için adım atacağız. Milli Piyango’nun farklı bir modelle değerlendirilmesi gerekiyor. Şans oyunlarında dünyada aklınıza gelen en büyük oyuncularla konuşuyoruz. Müthiş ilgi var. Çünkü doğru modelle piyasaya giriliyor. Türkiye’de örneği İddaa. Devlet bunu satmadı ve gelirini alıyor. Biz de İddaa’nın aynısını yapacağız.”

Sönmez, sıranın Türkiye Jokey Kulübü’ne geleceğini kaydetti.