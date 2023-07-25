MNG Kargo da yabancılara satıldı

DHL Group, MNG Kargo'nun hisselerinin tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladı.

AA'nın haberine göre, MNG Kargo az önce satıldı. Yapılan ortak açıklamaya göre, anlaşma, Türkiye'nin hızla büyüyen e-ticaret ve kargo sektörlerine yeni bir ivme kazandıracak.

Türkiye, sahip olduğu genç ve dinamik nüfus, yaygın dijital iletişim ağı ve kurulu ulaşım altyapısı ile e-ticaretin, AB pazarlarından çok daha hızlı bir şekilde, çift haneli büyüdüğü bir ülke olarak öne çıkarken, piyasalar Türkiye'ye, Avrupa'dan yapılan bu doğrudan yatırımı, "ülke ekonomisine ve büyüme potansiyeline gösterilen güven" olarak yorumluyor.

2003 yılında kurulan MNG Kargo, 27 aktarma merkezi, 800'ü aşan şubesi ve yaklaşık 10 bin kişiye sağladığı istihdam ile sektörün lider oyuncularından biri. Gerçekleşen satış anlaşmasıyla DHL Group'un uluslararası lojistik uzmanlığından ve geniş küresel ağından faydalanacak olan MNG Kargo, DHL e-ticaret biriminin bir parçası olacak ve DHL e-ticaret Avrupa kargo teslimatı ağını tamamlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DHL Group Üst Yöneticisi (CEO) Tobias Meyer, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik, küreselleşme ve dijitalleşmenin yanı sıra e-ticareti lojistikte bir mega trend olarak tanımladık ve 2025 DHL Grup Stratejisi'nde odaklandığımız bir alan haline getirdik. e-ticaret, lojistik sektörü ve özellikle de kargo hacimleri için en büyük büyüme faktörlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle organik ve inorganik büyüme stratejileri ile e-ticaret sektöründeki ayak izimizi genişletmek için sürekli çalışıyoruz. MNG Kargo, bizim iş portföyümüzü tamamlayacak, bu sektördeki kurulu ağımızı daha da genişletmemize yardımcı olacaktır."

ARTAN YATIRIM İŞTAHINI DA GÖSTERMEKTE

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da Türkiye'nin; büyüyen ekonomisi, stratejik konumu, yetkin iş gücü ve kurulu ulaşım altyapısı ile lojistik sektöründe bölgesel bir merkez durumunda olduğunu vurguladı.

Dağlıoğlu, "Ülkemizdeki kargo hacmi, e-ticarette yakalanan çift haneli büyüme ile günden güne artmaktadır. Sektörün en önemli oyuncularından biri olan DHL'nin Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirdiği bu satın alma, ülkemizin potansiyeline olan inancını ve artan yatırım iştahını da göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yatırım ortamının geliştirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması en önemli hedeflerimizden biridir." ifadelerini kullandı.

"YARDIMCI OLACAK"

DHL e-Ticaret CEO'su Pablo Ciano ise "DHL e-Ticaret olarak amacımız müşterilerimize güvenilir, ulaşılabilir ve sürdürülebilir e-ticaret teslimat hizmetleri sunmaktır. Bu stratejinin belkemiğini, kendimiz veya ortaklıklar aracılığıyla işlettiğimiz geniş ağımız, dijital uzmanlığımız ve yetkinliklerimiz oluşturuyor. MNG Kargo'nun satın alınması, kurulu ağımızı güçlendirecek ve global müşterilerimizi Türkiye pazarıyla buluşturmamıza yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

MNG Kargo CEO'su Kağan Gündüz, "MNG Kargo olarak, DHL Group'un global bilgi ve teknoloji birikimini arkamıza alarak tüketiciye sunduğumuz hizmet kalitesini daha da geliştirmeyi ve kapasite artırım yatırımları ile daha da yüksek istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Ülkemiz, uluslararası üreticilerin sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturma stratejilerinin odağı haline gelmiş durumdadır ve sektörümüzün gelişimi hız kesmeden devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İşlemin tamamlanması için Rekabet Kurumu ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun onayına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.