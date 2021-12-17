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Rusya Merkez Bankası politika faizini artırdı

Rusya Merkez Bankası politika faizini artırdı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırdı. Böylelikle ülkede politika faizi, yüzde 7.5’ten yüzde 8.5’e çıktı.

Rusya Merkez Bankası, ülkedeki pek çok ekonomistin beklediği gibi politika faizini 100 baz puan artırma kararı aldı. Bu, ülkede politika faizinin yüzde 7.50’den yüzde 8.50’ye çıkarıldığı anlamına geliyor.

Rusya’da politika faizi ekim ayında 0.75 baz puan, eylül ayındaysa 0.25 baz puan artırılmıştı.

Bu sırada, Merkez Bankası’nın beklenen faiz kararını açıklamasını takiben, Moskova Borsası’nda dalgalanma gözlenmedi. Ülkenin para birimi ruble’nin, dolar ve euro karşısında değer kaybetmediği ya da kazanmadığı belirtiliyor.

Rusya’da politika faizi, en son 2017 sonbaharında yüzde 8.50 seviyesindeydi.

Rusya Merkez Bankası yönetim kurulunun bugünkü kararı ile ülkede politika faizi bu sene içindeki yedinci defa artırılmış oldu.

Merkez Bankası yetkilileri ayrıca, 2021 yılı için ekonomik büyüme beklentilerini yüzde 4.5 olarak açıkladı.

Sputnik

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