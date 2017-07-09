Sivaslı iş adamı Markofoni'yi satın alıyor

Geçen 30 Haziran itibari ile Türkiye'deki faaliyetlerini sona erdiren Markafoni'yi, İngiltere'nin en zengin 100 ismi arasında yer alan Sivaslı işadamı Cafer Mahiroğlu satın alıyor. Taraflar kısa süre önce el sıkışırken, konu ile ilgili yarın bir basın toplantısı düzenlenecek.

Güney Afrika merkezli Naspers Grubu, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden Markafoni ile ilgili kritik bir karar almıştı. Alınan karara göre Markafoni 30 Haziran itibari ile faaliyetleri sona erdi.

Markafoni'nin kapatılmasına ilişkin süreç devam ederken, perde gerisinde bir de 'pazarlık'ın yürütüldüğü anlaşıldı. 20 yıldır İngiltere'de yaşayan Armondi Tekstil’in sahibi Cafer Mahiroğlu, Naspers Grubu ile el sıkıştı. Yapılan anlaşmaya göre Markafoni markası Mahiroğlu'na geçti.

Markafoni sitesinde Cafer Mahiroğlu'nun Selectfashion.co.uk isimli online alışveriş sitesinin reklamları yer alıyor.

İngiltere merkezli Selectfashion.co.uk‘un sahibi olarak tanınan Cafer Mahiroğlu, İngiltere’nin en zengin 100 iş adamı arasında gösteriliyor ve batık markalara

duyduğu ilgiyle ünlü.

Select Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Markafoni’nin satış süreci ve geleceğe yönelik planlamaları hakkında yarın düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.

CAFER MAHİROĞLU KİMDİR?

Cafer Mahiroğlu Türkiye’de pek tanınmayan bir tekstilci. Onun hikayesi Türk tekstilcilerinin hikayelerine pek benzemiyor. Dil eğitimi için gittiği İngilere'de iş hayatına atılyıro. Top Shop, New Look, Dorothy Perkins, Tesco, Evans gibi zincirlere üretim yapan Armondi Tekstil’in 20 yıldır İngiltere’de yaşayan sahibi Cafer Mahiroğlu.

İLK İŞ DENEYİMİNİ İSE ŞÖYLE ANLATIYOR:

1987 yılıydı. İşi öğrenmiştim. Yatırım için biraz paraya ihtiyacım vardı. Durumu abimlere ve ablama anlattım. Gerekli parayı topladım. Atölye kurdum. İşin ilginç yanı o dönemde başaracağıma 6 Pakistanlıyı ikna etmiş olmamdır. 6 Pakistanlı vardı yanımda çalışan. Sonra siparişlerle büyüdük.