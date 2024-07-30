SGK'dan dev satış: Tam 104 arsa satışta; Şile plajı da satılıyor

SGK, 7 kentte aralarında park alanı, belediye hizmet alanı ve plaj alanının dahi yer aldığı 104 arsasını satışa çıkardı. Satılığa çıkarılan arsaların arasında İstanbul Şile'de bulunan ve 25 bin metrekarelik plaj alanı da var...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik, “Belediyeleriniz SGK’ye olan birikmiş borçlarını ödesin” sözlerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan, “Tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Borçların bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor” diye açıklama yaptı.

İktidar, Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) borçlarını tahsil ederek muhalefetin elindeki belediyeleri sıkıştırmaya çalışırken SGK’nin “Gayrimenkul satış ilanı” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, SGK Ankara’da 3, Antalya’da 3, Diyarbakır’da 13, İstanbul’da 5, Maraş’ta 8, Mersin’de 2 ve Urfa’da 70 olmak üzere toplam 104 arsa satışa çıkarıldı.

Depremin vurduğu kentlerdeki arsaların da satışa çıkarıldığı görülürken, Antalya Alanya’da sağlık tesis alanı, Manavgat’ta belediye hizmet alanı, İstanbul Pendik’te tarımsal niteliği korunacak alan ile Urfa Halfeti’de park alanın da satılacağı açıkladı.

İstanbul Şile’de ise yaklaşık 25 bin metrekarelik “plaj+ günübirlik tesis alanı” satılacak.

SGK taşınmazlar için 13-16 Ağustos tarihleri arasında ihale düzenleneceğini de duyurdu.

Birgün