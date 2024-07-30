  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. SGK'dan dev satış: Tam 104 arsa satışta; Şile plajı da satılıyor

SGK'dan dev satış: Tam 104 arsa satışta; Şile plajı da satılıyor

SGK'dan dev satış: Tam 104 arsa satışta; Şile plajı da satılıyor
Güncelleme:

SGK, 7 kentte aralarında park alanı, belediye hizmet alanı ve plaj alanının dahi yer aldığı 104 arsasını satışa çıkardı. Satılığa çıkarılan arsaların arasında İstanbul Şile'de bulunan ve 25 bin metrekarelik plaj alanı da var...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik, “Belediyeleriniz SGK’ye olan birikmiş borçlarını ödesin” sözlerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan, “Tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Borçların bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor” diye açıklama yaptı.

İktidar, Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) borçlarını tahsil ederek muhalefetin elindeki belediyeleri sıkıştırmaya çalışırken SGK’nin “Gayrimenkul satış ilanı” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, SGK Ankara’da 3, Antalya’da 3, Diyarbakır’da 13, İstanbul’da 5, Maraş’ta 8, Mersin’de 2 ve Urfa’da 70 olmak üzere toplam 104 arsa satışa çıkarıldı.

Depremin vurduğu kentlerdeki arsaların da satışa çıkarıldığı görülürken, Antalya Alanya’da sağlık tesis alanı, Manavgat’ta belediye hizmet alanı, İstanbul Pendik’te tarımsal niteliği korunacak alan ile Urfa Halfeti’de park alanın da satılacağı açıkladı.

İstanbul Şile’de ise yaklaşık 25 bin metrekarelik “plaj+ günübirlik tesis alanı” satılacak. 
SGK taşınmazlar için 13-16 Ağustos tarihleri arasında ihale düzenleneceğini de duyurdu.

Birgün

Etiketler şile plaj SGK satış sgk arsa satıyor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çocukların kavgasına aileler de katıldı: 2 ölü, 1 yaralı Çocukların kavgasına aileler de katıldı: 2 ölü, 1 yaralı Eyyam-ı bahur sıcakları değil, Ağustos yağmuru... Şemsiyesiz çıkmayın Eyyam-ı bahur sıcakları değil, Ağustos yağmuru... Şemsiyesiz çıkmayın Neslihan Atagül mutlu haberi böyle verdi: Neslihan Atagül mutlu haberi böyle verdi: TÜİK açıkladı: Yerli turistin tatil tercihi kahretti TÜİK açıkladı: Yerli turistin tatil tercihi kahretti Esenyurt'ta mide bulandıran görüntü: Ceset kokuyor diye gittiler ama... Esenyurt'ta mide bulandıran görüntü: Ceset kokuyor diye gittiler ama... Şeyma Subaşı'nın bu fotoğrafları başına dert oldu Şeyma Subaşı'nın bu fotoğrafları başına dert oldu Sigara fiyatlarına 5 TL daha zam geliyor Sigara fiyatlarına 5 TL daha zam geliyor Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi Dijital platformlarda deprem: Bu 10 yapım iptal edildi Tatil cennetinde korkunç intihar: Çarşafla asılı halde bulundu Tatil cennetinde korkunç intihar: Çarşafla asılı halde bulundu MetroPoll'ün bugün seçim olsa anketi açıklandı MetroPoll'ün bugün seçim olsa anketi açıklandı
60 kilo veren Yeşim Ceren Boz ''gören tanıyamadı''dan başka bir boyuta geçti 60 kilo veren Yeşim Ceren Boz ''gören tanıyamadı''dan başka bir boyuta geçti Günde 12 saat klima kullanımının maliyeti hesaplandı Günde 12 saat klima kullanımının maliyeti hesaplandı Mahkumlarla gardiyanlar arasında seks rezaleti salgına dönüştü Mahkumlarla gardiyanlar arasında seks rezaleti salgına dönüştü İsrail askerlerinden Filistinli tutukluya cinsel işkence İsrail askerlerinden Filistinli tutukluya cinsel işkence ''Eşin Atatürk'e hakaret etti'' dedi, sokak ortasında öldürdü ''Eşin Atatürk'e hakaret etti'' dedi, sokak ortasında öldürdü Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan tarihi madalya Okçuluk Erkek Milli Takımı'ndan tarihi madalya Hakan Ural'dan ''İsrail'e gider vatan uğruna şehir olurum'' açıklaması Hakan Ural'dan ''İsrail'e gider vatan uğruna şehir olurum'' açıklaması Tebrikler... Bir cennetimizin daha içine edildi: Geldiler, gördüler, içine edip gittiler Tebrikler... Bir cennetimizin daha içine edildi: Geldiler, gördüler, içine edip gittiler Mevduat faizleri düşüyor: 17 hafta sonra bir ilk yaşandı... İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Mevduat faizleri düşüyor: 17 hafta sonra bir ilk yaşandı... İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Sera Kadıgil Meclis'i terk eden AK Partilileri böyle selamladı Sera Kadıgil Meclis'i terk eden AK Partilileri böyle selamladı