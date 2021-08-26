SGK'ya borcu olanlar dikkat! Yapılandırmada süre doluyor

SGK Başkanı İsmail Yılmaz, borç yapılandırması için son tarihin 31 Ağustos olduğunu hatırlattı.

SGK Başkanı İsmail Yılmaz, "Borcu olan vatandaşlarımıza, yapılandırmanın son müraacat tarihinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatıyor, sağlanan avantajlardan yararlanmalarını öneriyoruz" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, milyonlarca vatandaşı ve işvereni ilgilendiren 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında son başvuru tarihini vererek vatandaşları uyardı. Prim, vergi borçları, matrah ve vergi artırımı, pişmanlıkla beyan, MTV, öğrenim ve katkı kredileri, trafik para cezalarını yapılandırmak için son tarih 31 Ağustos.

Yılmaz, "Borcu olan vatandaşlar bu fırsattan yararlanmalı. Milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak imkân ve ödeme kolaylıkları başta olmak üzere yapılandırma fırsatları sunuluyor. Yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacak" bilgisini verdi.

SGK Başkanı Yılmaz'ın açıklamalarına göre, borçlarını tecil ettiren, taksit ödemesi sürenler de yapılandırmadan yararlanabilecek. Yapılandırma kapsamında sigortalı ve işverenlere 36 aya kadar, peşin ve kredi kartıyla ödeme, elektronik ortamda başvuru imkânı sunuldu.

İlk taksit için son ödeme tarihinin 1 Kasım 2021 olduğunu hatırlatan Yılmaz, "İhya sürelerine ilişkin başvuru ise 1 Kasım 2021'e kadar yapılabilecek. Genel Sağlık Sigortası prim borçları için başvuru şartı olmaksızın 31 Aralık 2021'e kadar ödeme yapılabilecek" açıklamasında bulundu.

Yapılandırma başvuruşu nasıl yapılıyor, hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

İşveren; e-Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları; e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenler ise e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurabiliyor.

Başvuruların takibini işverenler e-sigorta, 4/b kapsamındaki (BAĞ-KUR) sigortalılar ile GSS borçluları e-Devlet üzerinden, yapılandırılan borçlarını, taksit tutarlarını ve ödeme vadelerini görebilecek. E-sigorta ve e-Devlet üzerinden ödeme planlarını görüntüleyen sigortalı ve işverenlerimiz, ödeme planları banka ekranlarına yansıtılacağı için tebligat beklemeden direkt banka üzerinden borçlarını ödeyebilecek.

Taksit sayısı ve ödeme süreleri

Kanundaki vade farkı ödenmek suretiyle; ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebilecek. Ancak ödemelerin 2 ayda bir yapılması önem arz ediyor. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaş borcunu 36 ayda ödeyecek. Yani 3 yıla yayılan bir ödeme planı söz konusu olabilecek. Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de yapılandırma hakkı kaybedilecek.

Taksit tutarının yüzde 10'u aşılmamak kaydıyla 10 liraya (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacak. yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarları kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecek.