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SPK'dan 3 şirkete daha halka arz onayı

SPK'dan 3 şirkete daha halka arz onayı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin daha halka arzına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteni açıklandı. SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi.

Buna göre, MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Borlease Otomotiv AŞ, Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz başvurusu onaylandı. 

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 TL nominal değerli payları 4.30 TL sabit fiyat üzerinden, Borlease Otomotiv AŞ'nin 1 TL nominal değerli payları 25,29 TL sabit fiyat üzerinden, Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 TL nominal değerli payları 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

SPK'dan 3 şirkete daha halka arz onayı - Resim : 1

Etiketler spk sermaye piyasası kurulu halka arz
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