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TCMB rezervlerinde 13 hafta sonra ilk düşüş

TCMB rezervlerinde 13 hafta sonra ilk düşüş
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 13 hafta sonra ilk kez düştü. Toplam rezervler, 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 60 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 13 hafta sonra ilk kez düşüş kaydetti.

TCMB verilerine göre toplam rezervler, 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 60 milyon dolara düştü. Böylece 29 Aralık 2023 tarihi itibarıyla biten haftada toplam rezervler 4 milyar 393 milyon dolar azaldı.

Brüt rezervler, aynı haftada 4 milyar 727 milyon dolar azalarak 97 milyar 556 milyon dolardan 92 milyar 829 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara indi.

 

 

Etiketler TCMB rezervler merkez bankası rezervleri
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