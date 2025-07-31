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  3. TCMB'den itiraf gibi enflasyon açıklaması!

TCMB'den ''enflasyon yükselecek'' uyarısı

TCMB'den ''enflasyon yükselecek'' uyarısı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini sürpriz bir şekilde yüzde 43’e indirdiği temmuz toplantısına ilişkin PPK karar metnini yayımladı. İlgili metinde, öncü verilerin temmuz ayında aylık enflasyonun geçici olarak artacağını gösterdiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 46’dan yüzde 43’e çekmişti.

TCMB'nin karara ilişkin PPK metninde ise küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin yüksek seviyesini koruduğu fakat küresel büyüme görünümünde sınırlı da olsa bir iyileşmenin sürdüğü aktarıldı. Türkiye’nin dış ticaret ortaklarının ihracat paylarıyla ağırlıklandırılan küresel büyüme endeksinin 2025 yılında yüzde 2,0; 2026 yılında ise yüzde 2,3 oranında artacağı öngörülen metinde, küresel talepteki zayıflama ve jeopolitik gelişmelerin enerji emtia fiyatlarını dalgalandırmasının büyüme üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

Enflasyon beklentilerinde sınırlı bir iyileşme gözlemlenmekle birlikte, belirsizliklerin yüksek seyri nedeniyle merkez bankalarının temkinli para politikalarını sürdürmesinin beklendiğinin aktarıldığı metinde, TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu fiyat istikrarı sağlanana kadar koruyacağı belirtildi.

Metinde öne çıkan diğer unsurlar arasında, TL mevduat faizlerinde ve kredi faizlerinde belirgin düşüşlerin yaşandığı, KKM uygulamalarında sadeleşme yönünde adımlar atıldığı ve TL’ye geçişin teşvik edildiği politikalar yer aldı.

“Enflasyonda geçici yükseliş yaşanabilir”

Haziran ve temmuz aylarında yaşanan fiyat gelişmeleri de para politikası kararlarına temel oluşturan etmenler arasında yer aldı.  Temmuz ayına ilişkin öncü göstergelere değinilen PPK metninde, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi ayarlamaları ve zamana bağlı fiyatlama davranışlarının etkisiyle aylık enflasyonun geçici olarak yükselebileceği belirtildi. Özellikle hizmet grubu içerisinde kira, haberleşme ve sağlık kalemlerinde gözlenen artış eğilimi ile enerji sektöründe yapılan tarife güncellemelerinin enflasyon üzerindeki yukarı yönlü etkilerinin temmuz ayında belirginleşeceği öngörüldü.

Kurul, politika faizine ilişkin kararlarını enflasyonun ana eğilimi, gerçekleşmeler ve beklentiler doğrultusunda, veri odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla almaya devam edeceğini ifade etti.

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