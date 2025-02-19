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THY de listede: İşte Dünyanın En İyi Havayolları

THY de listede: İşte Dünyanın En İyi Havayolları
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Havacılık güvenliği ve hizmet değerlendirmeleri yapan AirlineRatings.com “Dünyanın En İyi Havayolları” ödülleri kapsamında 2025’in en iyi 25 tam hizmet havayolunu açıkladı. Listede Türk Hava Yolları da var.

The Independent’ın haberine göre AirlineRatings.com tarafından hazırlanan listede Güney Kore'nin ulusal havayolu Korean Air, “yolcu konforuna gösterdiği olağanüstü özen”, “cömert yemek porsiyonları” ve “üst düzey ekonomi sınıfı hizmeti” ile genel sıralamada zirveye yerleşti.

Türk Hava Yolları 25 firmalık listede 10'uncu sırada yer aldı.

AirlineRatings.com’un belirlediği en iyi 25 havayolu sıralaması şöyle:

1-Korean Air
2-Qatar Airways
3-Air New Zealand
4-Cathay Pacific
5-Singapore Airlines
6-Emirates
7-Japan Airlines
8-Qantas
9-Etihad
10-Turkish Airlines
11-EVA Air
12-Fiji Airways
13-Virgin Atlantic
14-ANA
15-Aero Mexico
16-Air Caraibes
17-Thai Airways
18-STARLUX Airlines
19-Vietnam Airlines
20-Sri Lankan Airlines
21-Air France
22-KLM (bazı güzergâhlarda hibrit modeli deniyor)
23-Air Calin
24-Air Mauritius
25-Garuda Indonesia.

 

Etiketler Dünyanın En İyi Havayolları THY türk hava yolları
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