THY de listede: İşte Dünyanın En İyi Havayolları

Havacılık güvenliği ve hizmet değerlendirmeleri yapan AirlineRatings.com “Dünyanın En İyi Havayolları” ödülleri kapsamında 2025’in en iyi 25 tam hizmet havayolunu açıkladı. Listede Türk Hava Yolları da var.

The Independent’ın haberine göre AirlineRatings.com tarafından hazırlanan listede Güney Kore'nin ulusal havayolu Korean Air, “yolcu konforuna gösterdiği olağanüstü özen”, “cömert yemek porsiyonları” ve “üst düzey ekonomi sınıfı hizmeti” ile genel sıralamada zirveye yerleşti. Türk Hava Yolları 25 firmalık listede 10'uncu sırada yer aldı. AirlineRatings.com’un belirlediği en iyi 25 havayolu sıralaması şöyle: 1-Korean Air

2-Qatar Airways

3-Air New Zealand

4-Cathay Pacific

5-Singapore Airlines

6-Emirates

7-Japan Airlines

8-Qantas

9-Etihad

10-Turkish Airlines

11-EVA Air

12-Fiji Airways

13-Virgin Atlantic

14-ANA

15-Aero Mexico

16-Air Caraibes

17-Thai Airways

18-STARLUX Airlines

19-Vietnam Airlines

20-Sri Lankan Airlines

21-Air France

22-KLM (bazı güzergâhlarda hibrit modeli deniyor)

23-Air Calin

24-Air Mauritius

25-Garuda Indonesia.



