TMSF yönetimindeki Maydonoz Döner'e ait araçlar satışa çıkarıldı

TMSF'nin kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner'e ait 8 araç satışa çıkarıldı. En ucuzu 875 bin TL olan araçlar, açık artırma usulüyle satılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner'in yöneticileri ve çalışanları tarafından kullanılan 8 araç satışa çıkarıldı.

TMSF'nin satış ilanında iki adet Mercedes, iki adet BMW, iki adet Volvo, bir adet Renault Clio ve bir adet Fiat Egea marka araç yer aldı.

Açık artırma usulüyle yapılacak ihale 7 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek. İhale kapsamında satışa çıkarılan 8 aracın toplam muhamman bedeli 21 milyon lira olarak belirlendi.

Listede en uygun otomobil, 875 bin TL bedel ile ihaleye çıkacak 2022 model Fiat Egea olurken, en pahalı araç ise 3 milyon 800 bin TL bedel ile ihaleye çıkacak 2023 model Mercedes E200 D oldu.