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TRT payının kaldırılması teklifi Meclis'ten geçti

TRT payının kaldırılması teklifi Meclis'ten geçti

Elektrik faturalarında TRT payının kaldırılmasını içeren yasa teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu’nda kabul edildi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı. Komisyon, Elektrik faturalarında düzenleme yapılmasını da içeren bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifini görüştü. Oylanarak kabul edilen teklifle; enerji satışında TRT Payı kaldırılıyor. Elektrik enerjisi fonu anlaşmaları kapsamında elektrik faturalarında yer alan bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve faturada sadeleştirmeye gidilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bünyesinde, elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile ilişkilendirilen iş modelleri ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, araştırma ve geliştirme ile yenilik (inovasyon) alanlarının tespiti ve bu alanlardaki çalışmaların yönlendirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak üzere gerekli idari yapının kurulması amaçlanıyor.

Bölgesel kalkınmanın dinamiklerinden olan kalkınma ajanslarının mevzuatla öngörülen gelirden mahrum kalmasına ve yine yerel kalkınmanın öğelerinden belediyelerin kalkınma ajansları desteklerinden faydalanamamasına yol açan sorunların giderilmesi amaçlanıyor.

MESLEKİ EĞİTİM KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikle; kalfalık yeterliliklerine sahip öğrencilere ücret iyileştirmesi, ustalık yeterliliğini kazananların usta öğretici belgesine erişim imkanlarının artırılması, Mesleki Eğitim Kanunu’na göre kapsamdaki öğrencilerin aldıkları ücretin bir kısmının devlet tarafından ödenmesiyle ilgili süre uzatımı ve kalfaların ücretlerinin artırılması amaçlanıyor.

DHA

Etiketler elektrik faturaları trt payı meclis kanun teklifi
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