Tüketici fiyat endeksinde 5 ay sonra bir ilk

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksi yüzde 1.3 oranında azalarak 79.3 oldu. Böylece 5 aylık yükseliş trendi sona erdi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında 80,4 iken Şubat ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 79,3 oldu. Böylece tüketici fiyat endeksinde 5 aylık yükseliş trendi son bulmuş oldu. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.