Türkiye, at, katır ve eşek eti ithal edecek

Türkiye, tarım üretimi için Sudan’da 99 yıllığına kiraladığı arazilerde üretime başlayamamasına karşın bu ülkeden tarım ürünleri ve canlı hayvan ithal etme kararı aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Hüseyin Hayatsever'in haberine göre TBMM Dışişleri Komisyonu’nda geçen hafta görüşülerek kabul edilen ve yakın zamanda genel kurulda kabul edilerek yürürlüğe girmesi öngörülen anlaşmayla Türkiye, birçok tarım ürünü için Sudan’a yüzde 100 kota içi tarife indirimi uygulayacak ve buradan büyükbaş ve küçükbaş hayvan, tereyağı, yumurta, bal, patates, domates, sarmısak, üzüm, buğday arpa ve mısır ithal edecek. İthal edilecek ürünler arasında at ve eşek eti ile sakatatları da bulunuyor.

Türkiye ve Sudan, 2015’te tarımsal işbirliği anlaşması imzalamış ve Türkiye bu ülkede 99 yıllığına kullanmak üzere tarım arazisi kiralamıştı. Ancak bu arazilerde üretim başlamadı. Sudan’da Ömer El Beşir’in darbeyle devrilmesinin ardından kiralık arazilerin durumu gündeme gelmiş ancak bir sonuca ulaşmamıştı. Ömer el Beşir’in iktidar olduğu dönemde Türkiye ile Sudan arasında 24 Aralık 2017’de imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, geçen hafta TBMM Dışişleri Komisyonu’na getirildi. Komisyon görüşmelerinde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Sudan’daki yeni yönetimin eski yönetim döneminde imzalanan anlaşmalara bağlılığını teyit ettiğini, Sudan’ın yeni dışişleri bakanının 24 Aralık’ta Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtti. Komisyon toplantısında Sudan ile imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması onaylandı. Muhalefet, anlaşmayla Türkiye’de üretilen birçok tarımsal ürünün Sudan’dan ithalatının önünün açıldığını vurgularken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, “İç piyasamızın ve üreticilerimizin aleyhine olan bir durumu bu anlaşmayla aslında tescil ediyoruz” dedi.

Anlaşmanın ekinde Sudan’dan yüzde 100 kota içi tarife indirimi uygulanarak ithal edilmesinin önü açılan tarımsal ürünler madde madde sayıldı. Buna göre Sudan’dan 50 bin büyükbaş, 2 bin küçükbaş canlı hayvan, 2 biner ton küçük ve büyükbaş hayvan eti, 2 milyon yumurta, 500 ton bal, 3 bin ton turunçgil, 3 bin ton limon, 5 biner ton buğday, arpa, yulaf, çavdar ithal edilebilecek.

Anlaşmayla 500 ton at, eşek ve katır eti ile 500 ton at, eşek ve katırın da aralarında bulunduğu hayvanların sakatatları da gümrük vergisi uygulanmadan ithal edilecek tarım ürünleri arasında sayıldı.

