Türkiye'nin asırlık markası iflas bayrağını çekti!

1905 yılında kurulan çay üreticisi Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama AŞ, mali krizleri aşamayarak iflas etti. Tasfiye sürecine giren şirket için alacaklılara 1 aylık başvuru süresi tanındı.

Türkiye'nin en köklü çay markalarından biri olan ve kuruluşu 1905 yılına dayanan Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ için yolun sonu göründü. Uzun süredir derin finansal sıkıntılarla mücadele eden asırlık çınarın iflasına, Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 14 Mayıs 2026 tarihli kararıyla resmen hükmedildi. Şirket için Tirebolu İcra Dairesi tarafından "adi tasfiye" süreci başlatıldı.

121 Yıllık Marka Mali Krize Yenik Düştü

Karadeniz Bölgesi'nin çay kültüründe önemli bir yere sahip olan Tirebolu 42, son yıllarda yaşadığı ekonomik darboğazı aşamayarak mahkemelik olmuştu. Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada 14 Mayıs 2026 itibarıyla iflas kararı verildi. Şirketin tüm mal varlıklarının satılarak borçların ödenmesini kapsayan adi tasfiye sürecine geçilmesi, bölge ekonomisinde ve çay sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Alacaklılar ve Borçlular İçin Kritik 1 Aylık Süreç Başladı

İflas kararının ilan edilmesinin ardından Tirebolu İcra ve İflas Dairesi, hukuki sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bu noktada şirketten alacağı olan ticari paydaşlar, çalışanlar veya şirket malları üzerinde hak iddia eden şahısların durumu yakından takip etmesi gerekiyor. Hak sahiplerinin, ilan tarihinden itibaren tam 1 ay içerisinde ellerindeki fatura, sözleşme veya resmi evraklarla birlikte İflas Dairesi'ne başvuru yapması şart.

Aynı kural, şirkete borcu olanlar veya şirkete ait herhangi bir malı elinde bulunduranlar için de geçerli. İlgili kişilerin hukuki bir yaptırımla karşılaşmamak adına aynı 1 aylık süre zarfında İflas Dairesi'ne bildirimde bulunması gerekiyor.

Tasfiye ve ödeme planlamalarının netleşeceği iflas süreci kapsamındaki ilk alacaklılar toplantısının takvimi de belli oldu. Kritik önem taşıyan bu toplantı, 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00'te Tirebolu İcra Dairesi'nde gerçekleştirilecek.

Haber3.com Haber Merkezi