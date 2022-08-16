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Ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılmaya başlandı

Ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılmaya başlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ücretsiz ders kitapları Bayburt’taki tüm okullara gönderilmeye başladı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılan ders kitapları Bayburt’taki tüm okullara belli bir planlama dâhilinde ulaştırılıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven ve Şube Müdürü İsa Akgün ile birlikte ders kitaplarının dağıtım işlemlerini yerinde inceledi. Yeni eğitim öğretim yılı için gönderilen ders kitaplarının dağıtımı hususunda itinayla çalıştıklarını belirterek öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunulan kitapların hayırlı olmasını diledi.

Bayburt Ortaokulu deposunda muhafaza edilerek okullara dağıtılan ders kitapları yeni eğitim öğretim yılı başlamadan öğrencilerimizin sıralarında hazır olacak.

Etiketler ders kitap okul
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