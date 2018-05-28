Vergi yasası öncesi büyük zengin göçü

ABD'de çıkması beklenen yeni vergi yasası nedeniyle muhafazakar ekonomistler Arthur Laffer ve Stephen Moore, yaklaşık 800 bin kişinin New York ve Kaliforniya'dan taşınacağını iddia etti.

Donald Trump'ın da danışman kadrosunda bulunan ikili, Wall Street Journal'a yazdığı "Hoşça kal Kaliforniya, Güle Güle New York" başlıklı yazıda gelecek 3 yılda 800 bin kişinin, yeni vergi yasasındaki sınırların düşürülecek olması nedeniyle gelirlerinden daha fazla kesintiye uğrayacağını söylüyor.

Laffer ve Moore kanunla birlikte Kaliforniya'da yüksek gelir diliminde yer alan nüfusunda yüzde 8.5'ten 13'e çıkacağını, 10 milyon dolar ve üzeri kazananların ödeyeceği vergilerin yüzde 50 veya üzerinde artacağını iddia etti. Bu nedenle de söz konusu grubun daha düşük vergi alınan veya alınmayan eyaletlere taşınacağı belirtildi.

New York ve Kaliforniya'nın yanı sıra Connecticut, New Jersey ve Minnesota'nın da toplamda 500 bin civarında nüfusu kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan, Stanford Üniversitesi ekonomi ve sosyoloji profesörü Cristobal Young ise bu tahmini "tam bir safsata" olarak değerlendirdi. Young, yaptığı açıklamada New York, New Jersey ve Kaliforniya'nın yıllardır yüksek vergili eyaletler olduğunu ve ülkedeki zengin nüfus yoğunluğunda başı çektiğini vurguladı.



6 BİN MİLYONER TÜRKİYE'DEN TAŞINDI!

2010 yılından bu yana New York'ta toplam 84 bin yeni milyoner oluşurken toplam milyoner nüfusu 465 bin oldu. Aynı dönemde Kaliforniya ise 169 bin yeni milyonerle toplam 885 bin milyonere ulaştı.