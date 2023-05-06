Yurt dışında seçmenlerin yüzde 40'ı oy kullandı

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilci(YSK) Recep Özel, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilllerinin seçileceği 14 Mayıs gününde vatandaş sandık başında olacak. Yurt dışında ikamet eden vatandaşlar için ise oy kullanma işlemleri 27 Nisan'da başladı. Ak Parti YSK Temsilcisi Özer, “Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40’a yaklaştı” dedi.

Recep Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40’a yaklaştı. Münih, Berlin, Köln ve Bregenz şehirlerinde ilave sandık kurulacak. Yurt dışında oy kullanma için son 4 gün” ifadelerine yer verdi.