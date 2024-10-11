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Yüzde 9'luk zam kesinleşti: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Yüzde 9'luk zam kesinleşti: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 44'ü aşacağı tahmin ediliyor. Peki emekliler, memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte enflasyon beklentisine göre maaş hesabı...

Emekli, memur ve memur emeklilerinin ocak zammı için geri sayım başladı. 

Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam, 6 aylık dönemdeki enflasyon oranına göre belirlenecek.

Eylül ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte üç aylık enflasyon ortaya çıktı. 

Buna göre temmuz, ağustos ve eylül ayında toplam enflasyon yüzde 8,92 oldu. 

YÜZDE 9'LUK ZAM KESİNLEŞTİ

Enflasyon rakamlarına göre işçi emeklilerinin şimdiden yüzde 8,92'lik zammı kesinleşmiş oldu. 

Emekliler, haziran ayında yüzde 24.73 oranında zam almıştı.

MEMUR ENFLASYON FARKI ALACAK MI?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Memurlar, enflasyon henüz yüzde 10'luk dilimi aşmadığı için fark almaya hak kazanamadı.

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ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Piyasaların ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,39 oldu.

Katılımcılar kasımda yüzde 1,96, aralıkta yüzde 1,68 enflasyon tahmini yaptı.

Yıl sonu enflasyonu ise yüzde 44,11 hedefini verdi.

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLACAK?

Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon yüzde 15 civarında hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38, üst bandı ise yüzde 42 olarak belirlenmişti.

Ekonomistler, beklentileri aşan eylül enflasyonunun ardından Merkez Bankası hedefinin üzerine çıkılabileceğini belirtti.

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EMEKLİ ZAM SENARYOSU

İşçi emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 15 civarında olacak.

MEMUR ZAM SENARYOSU

Memur ve memur emeklileri, 6 aylık enflasyonun yüzde 15 civarında gelmesi halinde yüzde 4,5 seviyesinde enflasyon farkı elde edecek.

Ayrıca memurlar, 7. Dönem toplu sözleşmesinden doğan yüzde 6'lık zam hakları bulunuyor.

Bu durumda memurların maaşları yüzde 11 civarında artış gösterecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya yükselmişti.

Zam oranının yüzde 11 olması halinde en düşük emekli aylığı, 43 bin 486 liraya yükselecek.

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EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya çıktı.

Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük aylık, 19 bin 521 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.

En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

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