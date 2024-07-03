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33 yıllık inşaat devi iflas etti

33 yıllık inşaat devi iflas etti
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Türkiye'nin bilinen inşaat firmalarından olan Taham İnşaat iflas bayrağını çekti. Firmanın tüm faaliyetleri durduruldu, projeleri yarım kaldı.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Afrika'da da projeleri bulunan 33 yıllık Taham İnşaat iflas etti. Bursa'nın tanınmış şirketlerinden biri olan Taham, borçlarını yapılandırmak için konkordato talep etmişti. Şirket, verilen sürenin tekrar uzatılması için mahkemeye başvurdu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, ancak şirketin konkordato süresinin uzatılması talebi Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme Taham İnşaat'ın iflasına karar verildi.

Bu kararın ardından Taham İnşaat’ın tüm faaliyetleri durduruldu. Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki projeleri yarım kaldı. 1991 yılında kurulan şirket, Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarından biriydi. Konut, otel, ofis binaları ve altyapı projeleri gibi birçok alanda faaliyet gösteriyordu.

Türkiye'nin bilinen inşaat firmalarından olan Taham İnşaat iflas bayrağını çekti. Firmanın tüm faaliyetleri durduruldu, projeleri yarım kaldı.

Etiketler Taham İnşaat iflas inşaat devi
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