İnşaat maliyet endeksinde dudak uçuklatan artış

TÜİK verilerine göre; bina inşaatı maliyet endeksi, Nisan’da Mart ayına göre yüzde 1.39, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 26.59 arttı. Nisan’da geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 1.94, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 26.75 yükselirken, aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 0.23, yıllık yüzde 26.23 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Nisan ayında aylık yüzde 2.28, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 25.80 arttı. Geçen aya göre Nisan’da malzeme endeksi yüzde 2.75 ve işçilik endeksi yüzde 1.12 arttı. Ayrıca, Nisan’da geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25.79 ve işçilik endeksi yüzde 25.86 yükseldi.