İstanbul'un 3 gizli zengini aranıyor: 3 ay süreleri var

İstanbul'un gayrimenkul piyasasında en pahalı noktalarından biri olan Maslak'ta yer alan 548 metrekarelik alanın sahipleri bulunamıyor. Gizemli zenginler için devlet 3 ay mühlet verdi.

İstanbul'un kalbi Maslak'ta yer alan 548 metrekarelik alanın 3 sahibi var. Ancak bu 3 kişi bir türlü bulunamıyor.

ATV Haber'de yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla bu özel arazinin sahibi aranıyor.

Gazete ilanı ile aranan 3 kişi 3 ay içinde çıkmazsa arsa devlete geçecek.

Park Plaza ile Windows Plaza arasında yer alan ve içinde geniş bir kavşakta bulunan 1775 ada 74 parselin sahipleri için gaip ilanı verildi.

Tapu sahiplerinin bulunması için gazetede defalarca ilan yer aldı. Eğer bu şanslı 3 kişi 3 ay içinde bulunmazsa arsa devlete geçecek. Gaiplik nedeniyle Hazine adına tescil davası 16 Aralık'ta görülecek.