Kentsel dönüşüm kredisinde detaylar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında hazırlanan destek paketini açıkladı. Buna göre 1 milyon 250 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmaları için alınan kararları duyurdu. Çalışmalar hızla sürerken uygun finansman imkânları da tek tek devreye alındı. Bu kapsamda kentsel dönüşümü hızlandırma ve doğal afetlere hazırlık kapsamında hazırlanan destek paketlerinin detayları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kentsel dönüşüme yönelik finansman paketine ilişkin yapılan açıklamada, kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sağlanacağı bildirildi.

Hazırlanan finansman paketi kapsamında kişi başına 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak, finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmı karşılanacak. Ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemi de (KGF) kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimi sağlanacak.

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uygulanan tazmin oranını bu paket özelinde yüzde 7’den yüzde 9’a çıkacak.

“Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz”

Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, “Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanlığımızla attık. Kredide limitini 600 binden 1 milyon 250 bine çıkardık. 0.79 faizle, 10 yıl vadeyle, 1 milyon 250 bin lira kredi imkânı tanıyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişiminin sağlandığı desteği de yayımladığı mesajla sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kurum bu mesajında da “Kentsel dönüşüm yapacak müteahhitlere de ilk kez teşvik veriyoruz. 12 ay ödemesiz, 48 ay vadeyle, 250 milyona kadar kredi imkânı getiriyoruz.” dedi.

Finansman desteklerinin kentsel dönüşüm sürecini hızlandırarak ülke ve millet olarak doğal afetlere daha hazırlıklı hale gelinmesine vesile olacağının vurgulandığı açıklamada “Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için Kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde maliklere yönelik sunduğumuz finansman paketi kapsamında kişi başı 1.250.000 TL’ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Paket ile vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmeleri için önemli bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz” denildi.

Kentsel dönüşüme ilişkin yeni destek paketleri

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalarımızı hızla sürdürüyor ve bu kapsamda uygun finansman imkânlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak sağlamaya devam ediyoruz.

Daha önce devreye aldığımız desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlayarak kentsel dönüşümü hızlandırmayı ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmayı öngörüyoruz.

Bu kapsamda;

Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için 2. Kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladık.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde maliklere yönelik sunduğumuz finansman paketi kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Paket ile vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmeleri için önemli bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz.

Ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimini sağlıyoruz. Hazine Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uyguladığımız tazmin oranını bu paket özelinde yüzde 7'den yüzde 9'a çıkarıyoruz.

Mevzuatta Bakanlığımıza yetkisi verilen kefalet oranlarını da azami düzeyde kullanıyoruz. Çok uygun koşullarda sağlanan bu finansman paketimiz ile 12 ay ödemesiz dönem imkânı dâhil toplam 48 ay vade ile 250 milyon liraya kadar finansman imkânı sunuyoruz. Bu doğrultuda 50 Milyar lira kefalet limitini kullanıma açıyoruz.