Konut fiyatları düşecek mi, yükselecek mi ? İnşaat maliyetleri hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,51 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,33 arttı, işçilik endeksi %0,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %23,73 arttı, işçilik endeksi %29,12 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Şubat 2026

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %25,72 arttı, aylık %1,25 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,25 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,08 arttı, işçilik endeksi %0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %23,89 arttı, işçilik endeksi %28,74 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Şubat 2026

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %25,72 arttı, aylık %2,36 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,11 arttı, işçilik endeksi %1,03 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %23,24 arttı, işçilik endeksi %30,46 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Şubat 2026

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları(%), Şubat 2026

İnşaat maliyet endeksi aylık değişim oranları(%), Şubat 2026