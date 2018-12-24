Konut satışlarını artıracak sürpriz adım

Konut sektörüne yönelik iki düzenleme yabancı alıcı tarafında rekor üstüne rekor kırdırınca hükümet harekete geçti. Bu yıl 40 bin bandını aşarak 10 milyar dolar getiri sağlaması beklenen alana yönelik bakanlık bünyesinde yeni bir birim kurulacak. Söz konusu kurumun başına ise inşaat sektörünün deneyimli bir ismi konuşuluyor. İlk hedef 50 bin satış rakamı ile İspanya’yı geride bırakarak ülkeye milyarlarca dolarlık döviz girişi sağlamak olacak.

Yeni Şafak gazetesinden Kenan Biter'in haberine göre döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve faizlerin yıllıkta yüzde 3’lere çıkmasının ardından konut satışlarında yaşanan düşüş Kasım ayı verilerine de yansıdı. Son gelen rakamlara göre konut satışında yüzde 27 azalma görüldü. Ancak içeride rakamlar düşerken dikkat çeken bir hareketlilik de göze çarptı.

Dövizdeki yükselişin ortaya çıkardığı fırsatın, oturum izni için tanınan 1 milyon dolarlık yatırım limitinin 250 bin dolara çekilmesiyle birleşmesi, yabancıların Türkiye’deki konutlara ilgisini tavan yaptırdı.

Son 4 aydır yüzde 100'den fazla artış var

Yabancıya konut satışında Ağustos ayında başlayan yukarı yönlü ivme Kasım ayında da artarak devam etti. Ağustos'ta yüzde 129, Eylül'de yüzde 151, Ekim'de yüzde 134 şeklinde gerçekleşen artış oranı Kasım ayında ise yüzde 117 oldu.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yabancıya satışı yapılan konut sayısı 2 binli seviyelerde iken 2018 Kasım ayında bu rakam 5 bin bandına yaklaştı.