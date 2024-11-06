Site yönetimleri için yeni uygulama: Artık zorunlu olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın apartman ve site yönetimlerine yönelik hazırladığı düzenlemeyle apartman ve site yönetimleri hizmeti sunan firmalar için yeki belgesi zorunluluğu getiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın apartman ve site yönetimlerine yönelik hazırladığı yeni düzenleme, sektörde uzun süredir beklenen köklü bir değişim olarak öne çıkıyor. Apartman ve site yönetim firmalarına yetki belgesi zorunluluğu getirerek bu şirketleri denetim altına almayı hedefleyen düzenleme ayrıca, yeni yönetmelik taslağı ile, apartman ve site yönetimi hizmetlerinin standardını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda firmaların niteliklerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, yetkilendirilmesi ve kayıt altına alınması gibi konularda ayrıntılı düzenlemeler yapılacak. Tesis yönetim şirketlerinde görev yapan personelin eğitim düzeyi ve yeterlilikleri de denetim altına alınacak. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Sandalcı, Bakanlık tarafından getirilen yetki belgesi zorunluluğunun sektördeki pek çok sorunu çözüme kavuşturabileceğini belirtti.

‘VATANDAŞLARIMIZ, GÜVENİLİR VE ŞEFFAF YÖNETİM HİZMETİNE ULAŞARAK HAKLARINI DAHA İYİ KORUYABİLECEK’

Yeni yönetmelikle, tesis yönetim şirketlerinin mali ve idari şeffaflık sağlayarak kat maliklerine düzenli bilgi akışı sunmalarının zorunlu hale geleceğini vurgulayan Sandalcı, şeffaf bilgi akışının tesis yönetimi sektöründeki güveni artıracağını ifade etti. Ayrıca, yetki belgesine sahip yönetim şirketlerinde çalışacak personelin eğitim düzeyi ve yeterliliklerinin önemine dikkat çekerek, “Bu düzenlemeyle tesis yönetim hizmetlerinin eğitimli ve yetkin personel tarafından sunulması sağlanacak. Vatandaşlarımız, güvenilir ve şeffaf yönetim hizmetine ulaşarak haklarını daha iyi koruyabilecek. Bu durum hem kat maliklerinin yaşadığı sorunları en aza indirecek hem de sektördeki hizmet kalitesini artıracak. Ayrıca, tesislerin büyüklüğüne göre sınıflandırma getirilmesi de daha nitelikli hizmeti destekleyecek” dedi.

‘1965 TARİHLİ KANUNDAKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ GEREKİYOR’

Suat Sandalcı, 1965 tarihli Kat Mülkiyeti Kanunu’nun günümüz apartman ve site yönetimi ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek, bu düzenlemenin uzun süredir beklenen bir reform olduğunu vurguladı. Sandalcı, “Mevcut Kat Mülkiyeti Kanunu, 1965 yılından kalma bir kanun ve artık sitelerin, apartmanların modern ihtiyaçlarına yanıt veremiyor. Bu düzenlemeyle tesis yönetim hizmetlerinin günümüz taleplerine uygun olarak yeniden yapılandırılması sağlanacak. İlerleyen süreçte mevzuatın modernize edilmesiyle, apartman ve site yönetimlerinde daha etkin bir denetim ve daha iyi bir yönetim anlayışı hayata geçecek” diye konuştu.

‘SEKTÖRDE ‘MAFYA’ ANLAYIŞI BİTECEK’

Sandalcı, bazı sitelerde yaşanan ‘mafya vari’ yönetim anlayışı ve suistimallerin bu düzenlemeyle sona ereceğini ifade etti. Özellikle yüksek aidat uygulamaları ve denetimsiz yönetimler gibi sorunların artık denetim altına alınacağını belirten Sandalcı, şöyle konuştu:

“Yıllardır lisanssız ve denetimsiz olarak sektörde faaliyet gösteren bazı firmalar, vatandaşlarımızı mağdur etti ve bu firmalar çoğu zaman şeffaf olmayan bir yönetim anlayışıyla hizmet sundu. Bu düzenleme, sitelerde kat maliklerini mağdur eden fahiş aidat uygulamalarının ve hukuksuz yönetim anlayışlarının sona ermesini sağlayacak. Böylece, vatandaşlarımız daha güvenli ve hesap verebilir yönetimlerle çalışabilecek.”

‘MİLYONLARCA İNSANIN DAHA ŞEFFAF VE GÜVENİLİR YÖNETİMLERE KAVUŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ’

Suat Sandalcı, düzenlemenin ötesinde sektörde kalıcı standartlar oluşturmak için yürüttükleri çalışmaları da anlattı. Önümüzdeki aylarda Bakanlık ile birlikte daha kapsamlı bir düzenleme süreci planladıklarını belirten Sandalcı, “Yakın gelecekte sektörümüz adına daha geniş çapta bir kamu ve sektör temsilcileri çalıştayı düzenleyeceğiz. Türkiye genelinden akademisyenler, kat maliklerini temsil eden kişiler ve tesis yönetim firmalarının katılımıyla yapılacak bu toplantılarda, sektörümüzde kalıcı standartların nasıl oluşturulabileceğini tartışacağız. Böylece, Türkiye genelindeki apartman ve sitelerde yaşayan milyonlarca insanın daha şeffaf ve güvenilir yönetimlere kavuşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Sandalcı gelecekte sektör için gerekli belgeleri sağlamayan şirketlerin cezai yaptırımlarla karşılaşacağını, yönetim firmalarının ‘A tipi belge’ gibi sınıflandırmalara tabi tutulacağını ve daha büyük sitelere yalnızca daha yüksek yetki belgeli firmaların hizmet verebileceğini de belirtti. Bakanlığın koyduğu kurallara uymayan şirketlerin sektörden çıkarılmasının sağlanacağını da vurgulayan Sandalcı, “Bu çalışmalardan sonra, Türkiye’deki tesis yönetim sektöründe kalıcı bir sistem kurulmuş olacak. Bu sistemle birlikte, bankalardan teminat istenmesi, belirlenen standartlara uymayan firmalara cezai yaptırımlar uygulanması gibi önemli adımlar atılacak. Kat maliklerinin mağduriyetleri bu yolla en aza indirilecek” dedi.

‘GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILIM ŞART’

Suat Sandalcı, son olarak önümüzdeki dönemde apartman ve site genel kurul toplantılarının başlayacağını hatırlatarak kat maliklerini bu süreçte daha aktif olmaya davet etti. Sandalcı, kat maliklerinin yönetim kararlarına doğrudan katılmalarının önemine değinerek şunları söyledi:

“Önümüzdeki ay Türkiye genelinde sitelerde genel kurul toplantıları başlayacak. Ancak ülkemizde en büyük sorunlardan biri, kat maliklerimizin genel kurul toplantılarına katılmaması. Oysa, yönetim kararlarının ve yeni aidat düzenlemelerinin belirlendiği bu toplantılarda yüzde 50+1 oy çoğunluğu ile alınan kararlara sonradan itirazlar yükseliyor. Kat maliklerimiz, sorumluluklarını üstlenerek bu toplantılara aktif şekilde katılmalı. Bu sayede, alınan kararlarda kendileri de doğrudan söz sahibi olacak ve yönetim süreçlerine dair daha bilinçli bir katkı sağlayabilecekler.”

BAKANLIKTAN APARTMAN VE SİTE YÖNETİMLERİNE YENİ DÜZENLEME

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda apartman ve site yönetimlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırlığında. Yapılacak düzenlemeyle, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak güncellemeler çerçevesinde, apartman ve site yönetim hizmeti sunan firmalara yetki belgesi zorunluluğu getirilecek ve bu firmalar Bakanlık denetimine tabi tutulacak. Kurallara uymayan firmalar için faaliyet yasaklamaya kadar varan yaptırımlar devreye girecek.

MEVZUAT TASLAĞI HAZIRLANIYOR

Yeni yönetmelik taslağı, apartman ve site yönetimi hizmetlerinin standardını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda firmaların niteliklerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, yetkilendirilmesi ve kayıt altına alınması gibi konularda ayrıntılı düzenlemeler yapılacak. Tesis yönetim şirketlerinde görev yapan personelin eğitim düzeyi ve yeterlilikleri de denetim altına alınacak.

ŞEFFAFLIK VE BİLGİ AKIŞI ZORUNLULUĞU

Yönetmelik taslağında yer alan düzenlemeler kapsamında, tesis yönetim şirketleri mali ve idari şeffaflık sağlayarak kat maliklerine düzenli bilgi sunmakla yükümlü olacak. Tesislerin büyüklüğüne göre sınıflandırılması ve buna göre hizmet verilmesi öngörülüyor. Eğitimli ve yeterliliği onaylanmış personel ile hizmet sunacak şirketlerin, vatandaşlara şeffaf bir hizmet sunması zorunlu hale getirilecek.

KURALLARA UYMAYANLARA YAPTIRIMLAR GELİYOR

Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerde, belirlenen kurallara uymayan şirketlere farklı düzeylerde yaptırımlar uygulanacak. Faaliyet yasaklamaya kadar varabilen bu yaptırımlar sayesinde, tesis yönetimi alanında kaliteli ve güvenilir bir hizmet sunulması amaçlanıyor. Taslak mevzuat, son şeklinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunuldu.

DHA