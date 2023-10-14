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10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. 

DHA

Etiketler fırat kalkanı zeytin dalı pkk ypg
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