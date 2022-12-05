100 TL'nin alım gücünde büyük düşüş

TÜİK bugün açıkladığı enflasyon rakamları "fiyatlar artarken enflasyon nasıl düşüyor" tartışmalarını beraberinde getirirken 100 TL'nin alım gücündeki büyük düşüş hesabı acı gerçeği gözler önüne serdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları kasımda yıllık yüzde 84.39 arttı. Böylece kasımda baz etkisi devreye girdiği için açıklanan enflasyon son 24 yılın zirve seviyesinden sınırlı da olsa gerilemiş oldu.

TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 84,39 artış gösterdiğini açıklandı. Genel beklenti yüzde 84,65 seviyesindeyken TÜİK enflasyonun kasım ayında yıllık bazda yüzde 84,39 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Aylık bazda ise beklenti yüzde 3 seviyesindeyken aylık artışın yüzde 2,88 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Üretici fiyatları (ÜFE) ise aylık bazda yüzde 0,74 artarken, yıllık artış 136,02 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kasım ayında enflasyonun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,24, yıllık bazda ise yüzde 170,7 arttığını açıkladı.ENAG ayrıca, Tüketici Fiyat Endeksi'nin yılbaşından bu yana ise yüzde 125,43 artış gösterdiğini açıklamıştı.

100 TL'NİN ALIM GÜCÜ 8.5 TL'YE GERİLEDİ

Halkın yaşadığı hayat pahalılığını, enflasyonun yıkıcı etkisini gözler önüne seren ‘paranın zaman değeri' TL'nin son 9 yılda adeta pula dönüştüğünü ortaya koydu.

Ekonomist Murat Kubilay sosyal medya üzerinden 100 TL'nin bugünkü değerini yıllık ve aylık enflasyonlara göre şöyle açıkladı:

"1 aylık enflasyon: Yüzde 2.88

12 aylık enflasyon: Yüzde 84.39

20 yıllık enflasyon: Yüzde 1074.21

1 Ocak 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri: 8.5 TL"

OCAK AYINDA 13 TL'YE GERİLEMİŞTİ

2003 başındaki 100 TL’nin satın alma gücü ise ocak ayında 13 TL’ye düşerek, 87 TL’si buharlaşmıştı.