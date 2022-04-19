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12 dokunulmazlık dosyası Meclis’te

12 dokunulmazlık dosyası Meclis’te

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis Başkanlığı’na gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.


Dosyalar arasında; HDP Eş Genel Başkanı ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız’a ait fezlekeler yer aldı. Fezlekeler arasında Salihe Aydeniz ile Remziye Tosun’a ait iki dosya bulunuyor.

Etiketler tbmm meclis dokunulmazlık dosya fezleke
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